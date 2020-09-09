В белорусском городе Витебске протестующие восстали против силовиков, которые избивали одного из участников митинга

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".

Так, толпа набросилась на милицейских, которые средь бела дня били одного из протестующих.

На видео можно заметить, как трое силовиков, скрывающих свои лица за масками, дубинками жестоко избивают протестующего. При этом участник митинга даже не пытается сопротивляться, он лежит на земле. Вскоре к ним подбегает еще несколько милицейских. Они хватают избитого протестующего под руки и пытаются его увести. Однако в этот момент к ним подходит разъяренная толпа с криками: "Фашисты!"и "Позор!". Силовики пытаются отбиться дубинками от других участников протеста, но силы оказываются неравными. Под давлением толпы "правоохранителям" пришлось отступать.

Как известно, протесты в Беларуси продолжаются уже месяц. Люди регулярно выходят на улицы с протестами против официальных результатов выборов, согласно которым Лукашенко якобы одержал победу, причем с существенным отрывом от своих конкурентов. Белорусы считают, что такие результаты являются откровенной фальсификацией, поэтому выходят на митинги и забастовки с требованием проведения честных выборов.

Напомним, в Беларуси хотят лишить русский язык статуса государственного.

Как писала Politeka, журналист наглядно показал разницу между сторонниками и противниками Лукашенко.

Также Politeka писала, что Лукашенко продался России, названы условия сделки.