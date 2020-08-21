В Білорусі прихильники так званої "Вітебської народної республіки" чекають на "руську осінь"

Як передає Politeka, про це повідомив блогер "Фашик Донецький" на своєму Telegram-каналі.

В повідомленні "ВНР" зазначається, що у Вітебську і інших містах східної Білорусі проходять мітинги на підтримку Олександра Лукашенка.

"Ми не закликаємо туди йти, але помітно лише те, що Білорусь пішла за українським сценарієм, але мирні протести, як у Вірменії", - йдеться в повідомленні.

При цьому сепаратисти "ВНР" прогнозують "захід Білорусі".

"Вже восени ми побачимо захід Білорусі. А в нас буде своя "руська осінь", де ми зберемо врожай", - йдеться в повідомленні.

Блогер "Фашик Донецький" іронізував, що "руська осінь" - це дуже "секретний шифр", і ніхто не здогадається, про що йде мова.

Раніше повідомлялось, що український журналіст Сергій Іванов застеріг, що успіх білоруської революції лише прискорить вторгнення Росії з подальшим нав‘язуванням гібридної війни і створенням умовної Вітебської народної республіки або кількох. Також, на думку журналіста, Лукашенко - це вже потенційний Чаушеску, і швидкість розв‘язки перебуває у прямому зв‘язку з кількістю трупів, які він залишить.

Нагадаємо, головний силовик Лукашенка пригрозив протестувальникам розстрілами.

Як повідомляла Politeka, Макрон попередив Лукашенка про український сценарій, "бацька" відповів.