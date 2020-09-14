Скандально известная пропагандистка Маргарита Симоньян предложила обнести Россию по всему периметру высоким забором

Об этом главный редактор Russia Today заявила в эфире телеканала «Россия-1», передает Politeka.net со ссылкой на соцсети.

Так, характеризуя главную соперницу белорусского президента Александра Лукашенко Светлану Тихановскую, Симоньян заявила, что у этой «девочки», которая, «наверное, чудесно жарит драники», и которая переводчик с английского, но делает ошибки, совершенно нет никакой харизмы, она «со стеклянным совершенно взглядом»:

Симоньян предлагает построить стену по всему периметру России и защитить россиян от загнивающего Запада, который скоро рухнет.



ha-ha, classic пропаганда СССР, а мы знаем что случилось с СССР. pic.twitter.com/8ko2aofneR — Голый Патриот (@GolyDovolen) September 13, 2020

«Когда я это все вижу, мне хочется совершенно серьезно, чтобы мы построили какую-нибудь такую окончательную железобетонную стену по всему периметру Российской Федерации, непроницаемую ни для радиации, ни для киберугроз, ни для чужого информационного пространства, ни для чего. Потому что этот мир обезумел».

Тут она припомнила даже Голливуд с новыми правилами для того, чтобы претендовать на «Оскар», но затем снова вернулась к Тихановской и своим прогнозам относительно того, чем закончится для мира поддержка Западом этой кандидатки:

«Я вообще самый либеральный человек из всех либералов, но это же безумие, это же просто безумие. Это все кончится очень плохо. Это кончится коллапсом всего, начиная от менталитета подрастающего поколения, которые все это впитывают, и им кажется, что все это так и должно быть. Что какая-то просто женщина, просто жена своего мужа, которая ничего в своей жизни не сделала, которая даже по-английски не научилась говорить, будучи дипломированным переводчиком с английского, она может быть президентом большой страны, потому что все вот так договорились, потому что из Вашингтона позвонили и сказали: «Будет так!». Это не может не рухнуть. Мы застанем, и очень скоро, какой-то грандиозный коллапс всей этой системы. Нам просто нужно отгородиться так, чтобы осколки этого коллапса случайно не задели нам ни по Спасской башне, ни даже просто по деревеньке в Смоленской области».

«Я бы с удовольствием им помог....и физически и материально», «А потом будут говорить «Денег на дороги/нормальные школы/нормальные больницы/много чего другого Нет!», «А ещё лучше колпак, чтобы никто не вылез», «Лавры Яценюка покоя не дают?», – иронизируют пользователи под видео.

Напомним, пропагандистка Симоньян усомнилась в выводах немцев по отравлению Навального.

Как сообщала Politeka, скандальный Кеосаян раскрыл, когда украинцы простят россиян.

Также Politeka писала, что пропагандистка Симоньян предложила задействовать "вежливых людей" в Беларуси.