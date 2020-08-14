Российская топ-пропагандистка Маргарита Симоньян отреагировала на протесты в Беларуси в лучших традициях Кремля

В своем Twitter руководитель главного зарубежного пропагандистского ресурса Кремля Russia Today намекнула на то, что с протестующими против возможной фальсификации выборов в соседней стране, нужно поступать более радикально.

«А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют», – написала пропагандистка.

Этот твит вызвал очень оживленную реакцию. Пользователи отметили, что она фактически признала захват Крыма Россией, куда та отправила «вежливых людей», а сейчас предлагает повторить тот же сценарий на примере суверенного сопредельного государства.

«У вежливых людей иногда просыпается совесть, в отличие от вас», «Она про своих "вежливых" у них с совестью совсем все плохо», «Набежит саранча русскамирная, всё сметёт», «В очередной раз признала оккупацию Крыма», «Скоро к тебе вежливые люди придут», «Вот такие твари у нас везде и на телевидении и повсюду», «Призываешь к военному террору в сопредельном государстве», – негодуют в комментариях.

Ранее мы писали о том, что украинский писатель Сергей Жадан высказался об информационной войне с Россией. По его словам, Украина во время информационной войны с РФ не должна отвечать неправдой на неправду и не замалчивать неприятные факты.

По его словам, украинцы решили бороться с пропагандой Кремля их же методами, то есть ложью.

«Мы, увидев российскую пропаганду, столкнувшись с ней по-настоящему, не придумали ничего лучше, чем соревноваться с россиянами во лжи. Украинцы решили заниматься контрпропагандой на телевидении. Много роликов, программ, которые делаются по той же патриотически-истеричной модели, что и на российском телевидении. Честно говоря, не совсем понимаю, кого можно в чем убедить с помощью такого материала», - отметил писатель.

Напомним, пропагандистка Симоньян размечталась о "возвращении" Одессы.

Как сообщала Politeka, муж топ-пропагандистки Симоньян "присоединил" Украину к России.

Также Politeka писала, что пропагандистка Симоньян призналась в отсутствии сердца.