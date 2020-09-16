Турция свела на нет все надежды России

Закупки российского газа сокращают все больше стран, сейчас Кремль исчисляет огромные убытки

В частности, Турция сокращает закупку российского газа. При этом бюджет России, который держится на этом, теряет доходы от экспорта энергоносителей на протяжении нескольких последних месяцев.

В июле страна получила всего 364 млн куб. м газа по газопроводу "Голубой поток", сообщает информационное агентство Reuters.



После ремонтных работ газопровод должен был начать работу весной 2020 года, но прокачка газа из России так и не стартовало.

Турция сокращает импорт газа из России уже не первый месяц: страна рассчитывает покрывать как минимум 30% своего потребления газа закупками СПГ. В числе поставщиков Турции Соединенные Штаты, Нигерия и Катар.

Высокая стоимость российского газа стала основной причиной отказа Турции от него. В долгосрочных контрактах "Газпрома" цена привязана к цене нефти с лагом 9 месяцев, поэтому весенние низкие цены на нефть приведут к снижению цен на газ только в конце нынешнего года.

Более того, после открытия нового газового месторождения на шельфе Турция получила новый козырь в переговорах с РФ. Аналитики прогнозируют, что Москва в ближайшее время может полностью потерять турецкий рынок.

Россию планомерно вытесняют из Европы не только на газовом, но и на нефтяном рынке. Убытки России из-за этого составили ценой в 3,2 миллиардов долларов - Турция таким решением буквально нанесла удар по экономике России.

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