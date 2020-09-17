В России произошел очередной казус во время военных маневров с привлечением танков

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию в соцсети украинского общественного деятеля и заместителя председателя СБУ генерал-майора Виктора Ягуна.

Так, в сети появились снимки с полигона в Астраханской области (РФ), на котором проходили маневры с привлечением танков. На опубликованных фотографиях можно увидеть, что был уничтожен случайным попаданием танк Т-90А.

"Последствия случайного попадания боевой ПТУР "Конкурс" (с БМП-2) по танку Т-90А в ходе международных военных учений в Астраханской области. Московская военщина - она такая "непобедимая" и опасная... Правда, сама для себя", - написал Ягун в комментарии к фото.

В комментариях украинцы не скрывают злорадства от такой новости.

"Хоть какая-то хорошая новость на ночь", "Рыдаю", "Какая печальная новость", "Им просто не надо мешать", "С жареными бурятами?", "Интересно: внешне танк не пригоден для дальнейшего использования, а экипаж? (остался жив, выведен ли из строя?)", "Могло быть и хуже", - пишут в комментариях под публикацией.

По данным российских СМИ, к военным учениям в Астраханской области было привлечено около 1 тысячи военнослужащих и 250 единиц техники.

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

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