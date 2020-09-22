Президент РФ Владимир Путин доказал свои намерения по Беларуси и Украине

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил экономист и бывший советник главы РФ и Андрей Илларионов.

По его словам, желая создать союзное государство с РФ Александр Лукашенко преследовал личные цели.

"Он рассчитывал стать президентом объединённого государства, поскольку в декабре 1999 года Борис Николаевич Ельцин выглядел слабым, болезненным, неспособным управлять Россией", - отметил эксперт.

По его словам, когда Путин остался на второй срок, Лукашенко стал понимать, что это может быть навсегда.

Илларионов считает, что теперь Лукашенко возненавидел российского коллегу, поскольку у него есть свои планы на Беларусь и Украину.

"Путинские намерения с 2012 года не изменились. Аннексия Беларуси Россией в соответствии с его концепцией "исторической России" является не только теоретической целью, но и практической задачей, какую он поставил перед своими войсками", - уверен Илларионов.

Кроме того, он подчеркнул, что путинские амбиции затронут и Украину.

"Влияют ли эти путинские планы на Украину? Естественно, ведь Украина также является предметом вожделения кремлёвского лидера. Он не отказался от этих целей и рассчитывает заполучить не только левобережную Украину, но и город Киев, и правобережную Украину до Збруча", - уверен Илларионов.

Напомним, горе-авианосец Путина высмеяли из-за конфуза с военными.

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