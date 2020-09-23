Мэр Херсона Владимир Николаенко обратился к президенту России Владимира Путина
В частности, депутаты городского совета Херсона и мэр города Владимир Николаенко в 2019 году ответили президенту РФ Владимиру Путину на слова о Причерноморье как "исконно российской территории".
Соответствующее обращение Николаенко поддержали 33 депутата горсовета, сообщила пресс-служба.
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"Мне кажется, мы должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории – это болота под Москвой. Все остальное – это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству.", - сказал мэр.
Он также добавил, что Россия постоянно нарушает договоренности и создает внутренние кризисы в соседних странах.
"Нарушая договоренности, пренебрегая обещаниями, используя слабости соседей, собственноручно создавая внутренние кризисы в соседних государствах, они сумели построить великую империю. Большую по размерам, я имею в виду. Эта империя стоит на костях", – ответил украинский политик.
Он добавил, что юг Украины является украинским "этнически, ментально, географически, культурно", а Россия, построенная на зле, обречена.
"Причерноморья столь прекрасно и далеко от московских болот, что мне трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия к нам имеет какое-либо отношение", – сказано в обращении.
Напомним, горе-авианосец Путина высмеяли из-за конфуза с военными.
Как сообщала Politeka, Путин заявил, что людям не нужны деньги: «несчастные олигархи».
Также Politeka рассказывала, что Путин потерял контроль над ситуацией: «газовая прелесть накрылась».