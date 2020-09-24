Президент России Владимир Путин открыто намекал, что вся Европа замерзнет без российского газа

23 сентября президент России провел встречу с членами Совета Федерации. Там он намекнул, что Европа замерзнет без российского газа. О встрече говорится на официальном сайте Кремля.

Путин обсудил в разговоре с сенаторами сокращение поставок российского газа в Европу и проблемы с Северным потоком.

Он отметил, что европейцы якобы "серьезным образом усложняют себе задачу", отказываясь от сотрудничества с "Газпромом". Он напомнил, как 10 лет назад в Берлине уже грозил европейцам последствиями отказа от российского газа.

"Атомную энергетику вы закрываете, газ у нас покупать не хотите. Чем будете топить? Дровами? Ну и дров у вас нет. В Сибирь надо ехать!" - отметил президент РФ.

Он тут же уточнил, что его заявление якобы является "шуткой". Путин призвал европейцев сесть с Москвой за стол переговоров для решения проблемы.

Также ранее сообщалось, что власти Польши предложили Германии заменить российский "Северный поток - 2" на газопровод Baltic Pipe, который соединит Норвегию и центральную Европу к 2022 году.

При этом Варшава подчеркнула важность европейской солидарности в этом вопросе. В случае возникновения необходимости со стороны Германии Польша готова предоставить свою инфраструктуру для обеспечения ее газом.



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