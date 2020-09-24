Президента РФ Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Как передает Politeka.net, об этом сообщают российские СМИ.



Заявку на номинацию Путина направил российский писатель Сергей Комков.

Отметим, что Путина уже не первый раз выдвигают на соискание Нобелевской премии мира. В 2013 году британский лорд Питер Траскотт увидел огромную роль Владимира Путина в деле урегулированию сирийского вооруженного конфликта.

Также в 2016 году симпатизирующий России французский политолог также предлагал отдать российскому президенту престижную награду.

"В качестве главы CFPA я официально представил кандидатуру, направив в Нобелевский комитет письмо, сообщив, что, по моему мнению, президент Владимир Путин может получить Нобелевскую премию мира как награду за его миротворческие усилия", — сообщил политолог.

В итоге Путину ни разу не удалось получить награду.

Напомним, что объявление лауреатов Нобелевских премий нынешнего года состоится в октябре и из-за пандемии будет проведено в режиме онлайн. При этом Нобелевская премия мира, обычно вручаемая в ратуше Осло, будет вручена в университете столицы Норвегии.

Напомним, Путин решил использовать перемирие на Донбассе с выгодой для себя.

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