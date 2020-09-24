Россия не первый раз позорится

Российскую Федерацию поймали на новом фейке о "военной мощи" страны

В России было опубликовано видео, где показано бомбометание на полигонах в Астраханской области в рамках военного учения "Кавказ-2020".

Однако на соответствующем видео есть ряд неточностей, что может говорить о фальсификации и монтаже, передает Обозреватель.



В частности, на записи показано, как бомбардировщик Ту-22М3 взлетает, сбрасывал бомбы, а после приземляется на землю.

Но перед взлетом бомбардировщик имел маркировку ВКС – Воздушно-космические силы. Однако когда самолет начал производить бомбометание, борт воздушного судна указан как ВВС России. После выполнения маневра на землю снова приземлился борт с маркировкой ВКС.

Стоит отметить, что с 2015 года военно-воздушные силы РФ именуются как Воздушно-космические силы, а не ВВС России. Поэтому такой факт может говорить о монтаже и подделке видео. Позор России снова увидел весь мир, ведь их ложь превысила все мыслимое.

Также ранее сообщалось, что во время русских военных учений "Кавказ-2020" произошел очередной казус - начался пожар, в результате которого была уничтожена техника.



На опубликованных кадрах российские солдаты в панике пытаются на тросах буксировать от основной группировки техники военную машину, охваченную огнем.

Ее шины и корпус уже практически полностью выгорели. Тип техники из-за огня определить довольно сложно. Вторая машина в стороне охвачена черным густым дымом.

Напомним, одесситов всполошила военная авиация НАТО над городом.

Также Politeka писала, что Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.