Российскую Федерацию поймали на новом фейке о "военной мощи" страны
В России было опубликовано видео, где показано бомбометание на полигонах в Астраханской области в рамках военного учения "Кавказ-2020".
Однако на соответствующем видео есть ряд неточностей, что может говорить о фальсификации и монтаже, передает Обозреватель.
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В частности, на записи показано, как бомбардировщик Ту-22М3 взлетает, сбрасывал бомбы, а после приземляется на землю.
Но перед взлетом бомбардировщик имел маркировку ВКС – Воздушно-космические силы. Однако когда самолет начал производить бомбометание, борт воздушного судна указан как ВВС России. После выполнения маневра на землю снова приземлился борт с маркировкой ВКС.
Стоит отметить, что с 2015 года военно-воздушные силы РФ именуются как Воздушно-космические силы, а не ВВС России. Поэтому такой факт может говорить о монтаже и подделке видео. Позор России снова увидел весь мир, ведь их ложь превысила все мыслимое.
Также ранее сообщалось, что во время русских военных учений "Кавказ-2020" произошел очередной казус - начался пожар, в результате которого была уничтожена техника.
На опубликованных кадрах российские солдаты в панике пытаются на тросах буксировать от основной группировки техники военную машину, охваченную огнем.
Ее шины и корпус уже практически полностью выгорели. Тип техники из-за огня определить довольно сложно. Вторая машина в стороне охвачена черным густым дымом.
Напомним, одесситов всполошила военная авиация НАТО над городом.
Также Politeka писала, что Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.