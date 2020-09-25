В Великобритании Украину назвали "задним двором России"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Великобритании.

Так, Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в соцсети Twitter сообщение о проведении совместных учений с Вооруженными силами Украины на территории Николаевской области. Однако для определения места учений британцы использовали странный оборот, назвав Украину "задним двором России".

"Мы высадились на заднем дворе России", - говорилось в сообщении британского ведомства.

В конце концов эту публикацию удалили со страницы в Twitter. Об официальных извинениях британской стороны пока что ничего неизвестно, однако, судя по всему, именно реакция СМИ и общественности заставила военное ведомство Великобритании убрать эту публикацию.

Как известно, недавно в Украине стартовали и другие учения при участии иностранных военнослужащих - например, Rapid Trident-2020 стартовали 16 сентября во Львовской области на территории военного городка Международного центра миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.

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