В России выступили со странным предложением, которое касается президента РФ Владимира Путина

В частности, член "Единой России" Эрнест Макаренко призвал создать династию имени главы РФ Владимира Путина. Кроме того, он призвал всех объединиться и подписать петицию-документ к Путину об учреждении в России монархического строя.

С таким предложением он обратился на своей странице в сети Twitter.

"Монархия под управлением Путина – это наша историческая возможность и мы не можем ее упустить. Если Путин станет нашим царем, то мы окончательно обретем полноценную стабильность и сможем долгосрочно выстраивать имперские планы. Как было бы прекрасно снова увидеть Россию в имперских границах!" – заявил "единорос".

По его словам, Путин якобы "позволил России выйти на качественно новый уровень" и стать "ядерной сверхдержавой, которую бояться во всем мире".

Также ранее сообщалось, что президента РФ Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Заявку на номинацию Путина направил российский писатель Сергей Комков. Отметим, что Путина уже не первый раз выдвигают на соискание Нобелевской премии мира. В 2013 году британский лорд Питер Траскотт увидел огромную роль Владимира Путина в деле урегулированию сирийского вооруженного конфликта.

Напомним, Польша ударила по "величию" РФ в день рождения Путина.

Как писала Politeka, Лукашенко и Путин готовят ответку Европе на санкции против Беларуси.

Также Politeka сообщала, что Путин не отказался от планов создания Союзного государства, выбрав новую цель.