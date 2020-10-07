7 жовтня президент Росії Володимир Путін святкує день народження, саме в цей день Польща зважилася оштрафувати Росію на мільярди

Зокрема, польський Антимонопольний регулятор-управління з охорони конкуренції і споживачів-оштрафував "Газпром" і його партнерів за будівництво газопроводу "Північний потік-2", йдеться в заяві організації.

Зокрема, "Газпром" оштрафований на 29 млрд злотих — це 7,6 млрд доларів. А п'ять компаній, що беруть участь у будівництві проекту були оштрафовані на 234 млн злотих — це 61 млн доларів. Вони зобов'язані віддати ці гроші Росії.

"Згідно з рішенням голови управління у справах конкуренції та захисту споживачів, підприємства забов'язані розірвати контракти, укладені на фінансування газопроводу Nord Stream 2",- йдеться в заяві.

У справі, крім російського "Газпрому", проходили французький Engie Energy (країна реєстрації: Швейцарія), німецький Uniper, австрійська OMV, голландсько-британська Shell і німецька Wintershall (останні чотири компанії зареєстровані в Нідерландах).

Регулятор наклав максимальні штрафи, передбачені законодавством (у розмірі 10% річного обороту) за будівництво газопроводу без згоди польського антимонопольного відомства.

Також раніше повідомлялося, що у російській трубі за 9,5 млрд більше немає потреби, адже "Північний потік -2" можна замінити.

Влада Польщі запропонувала Німеччині замінити російський "Північний потік-2" на газопровід Baltic Pipe, який з'єднає Норвегію і Центральну Європу до 2022 року.

Нагадаємо, у Європі знайшли заміну "Північному потоку-2", в російському газі немає потреби.

Як писала Politeka, Лукашенко та Путін готують відповідь Європі на санкції проти Білорусі.

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