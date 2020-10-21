Александр Лукашенко согласился уйти из власти

Об этом президент республики рассказал на встрече с арестованными оппозиционерами в СИЗО

"У него уникальная политическая интуиция. Раньше он не был готов к этому, так как не было запроса от общества. И он созрел для этих перемен", - объяснил один из участников переговоров Юрий Воскресенский в интервью TUT.BY.



По словам белоруса, Лукашенко дал слово, что не будет баллотироваться в президенты еще на один срок.

"Он дал слово всем участникам круглого стола, что наелся президентства, что это его последний срок. "Даю вам слово, ребята. Потому что я знаю, что такого, как я, президента — честного, искреннего и не коррупционера — может больше не быть», - процитировал Воскресенский слова Лукашенко.

Ранее оппозиционерка Светлана Тихановская обратилась к Лукашенко с требованием до 25 октября добровольно покинуть президентский пост и освободить всех политзаключенных.

В противном случае она пообещала общенациональную забастовку.

Также ранее сообщалось, что Украина присоединится к введенным Европейским Союзом санкциям против режима Александра Лукашенко. Кроме того, Украина рассмотрит вопрос о присоединении к новым ограничениям после того, как их введет ЕС.

Напомним, Лукашенко "втихаря" вступил в должность президента.

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