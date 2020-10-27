В Чечне между сотрудниками двух подразделений Росгвардии произошла стрельба, в результате которой есть жертвы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

Известно, что стрельба произошла между бойцами ОМОНа и СОБРа.

По информации агентства ТАСС, которое ссылается на собственный источник в правоохранительных органах, в результате стрельбы погибли сотрудник Росгвардии (подразделение не уточняется) и один гражданский.

Издание "Интерфакс" в свою очередь, сообщает, что погиб один сотрудник ОМОНа, еще один находится в тяжелом состоянии.

Другие данные приводит Baza - что погибли два человека, и еще трое получили ранения.

Известно, что стрельба произошла в кафе "Смайл" в селе Ачхой-Мартан, которое находится недалеко от Грозного, в 35 километрах.

Управляющий заведения вывел на улицу и попытался успокоить двух сотрудников ОМОНа, которые бурно вели себя в кафе, после чего позвал на помощь знакомого сотрудника СОБРа. Вместе с ним приехали еще двое спецназовцев. Началась словесная перепалка, после чего участники конфликта достали ножи, а затем начали стрелять.

В российском МВД, СК РФ и Росгвардии пока не комментировали инцидент.

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