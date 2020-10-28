Ну это уже перебор

Одиозный российский политик Владимир Жириновский сделал очередной выпад в сторону Украины

Как передает Politeka.net, с "пламенной" речью депутат выступил перед своими коллегами в Госдуме.

По его словам, украинцы - это "русские, которые воюют с русскими".

"Ленин, Сталин и Хрущев сами слепили такую Украину. Теперь стоит огромная страна рядом с нами. Она враг для нас! Там все враждебно! Там уже выросли дети, которые нас считают хуже немцев. И готовы убивать русские русских! Это все было заложено в программу", - заявил Жириновский на видео, которое опубликовал на своем Telegam-канале.

Не обошел стороной одиозный политик и ситуацию в Нагорном Карабахе:

"Там ничего не решится! Они 200 лет воюют! Или они в Иран идут, или восстанавливают Российскую империю, или Османскую. Без империи они жить не смогут", - высказался Жириновский.





Ранее Жириновский обвинил Тихановскую в госизмене из-за ее призывов к забастовке, если Александр Лукашенко до 25 октября не уйдет в отставку и не освободит всех политзаключенных.

В обычной для себя манере российский политик заявил, что Тихановскую Запад якобы использует для влияния на Беларусь с целью заставить страну отказаться от самостоятельной внешней политики.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.