Во вторник, 27 октября, в Санкт-Петербурге скончался советский детский поэт, писатель и переводчик Михаил Яснов

Наиболее он известен, как автор рассказа "Чучело-Мяучело". Об этом на личной странице в Facebook сообщила жена знаменитого писателя Ася Петрова.

По словам женщины, 27 октября у Яснова случилась остановка сердца. После чего его доставили в Мариинскую больницу уже в состоянии клинической смерти - прогноз врачей был плохим.

"Я не хотела засыпать, потому что теперь сон – это маленькая пытка. Проснешься, а он опять умер. У меня ощущение, что это не так. Кто-то врет, как будто разыграл меня на день рождения. Только это правда. Красиво ушёл, раз – и нету. Молодец. Все должно быть четко, ты не любил длиннот в поэзии, и умереть решил коротко, без лишних слов", – написала Петрова.

Поколение, родившееся еще при Советском Союзе, знает мультфильм Чучело-мяучело (1982) про черного котенка, который решил поделиться своим хорошим настроением с окружающими.

В основе мультфильма одноименное стихотворение из первой книги детских стихотворений Михаила Яснова Лекарство от зевоты (1979), этот шедевр в свое время перечитывал каждый и восхищался им.

Кроме детской литературы, Яснов переводил французских поэтов и писателей, включая Гийома Аполлинера, Поля Верлена, Артюра Рембо и Жана Кокто.

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