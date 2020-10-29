Неизвестные мужчины напали на съемочную группу "Первого канала"

Это произошло в американском городе Филадельфии, сначала неизвестные ограбили машину российских журналистов, а потом избили оператора.

Об этом рассказал корреспондент "Первого канала" Георгий Олисашвили изданию РИА Новости.

Он рассказал, что они с оператором Максимом Катаевым отправились освещать последствия массовых беспорядков в городе, где незадолго до этого митингующие грабили местные магазины.

Когда журналисты уже закончили съемку и хотели уходить, увидели "агрессивных ребят" протестующих. Россияне быстро пошли к своей машине, но не успели заблокировать двери.

"Парни начали лезть внутрь... Со своей стороны я оттолкнул их, а когда обернулся, у Макса уже вырвали камеру из рук. Потом в машину стали лезть со стороны по диагонали от моего переднего пассажирского сиденья. А там у нас была еще сумка с оборудованием. Я пытался вытолкнуть человека, который лезет за сумкой. И в этот момент другой человек полез со стороны водителя и вырвал телефон", – заявил Георгий.

После этого, по словам Олисашвили, оператор побежал в толпу отбивать камеру, однако вместо этого получил множество ударов по голове и шее.

"Их было намного больше, они могли все что угодно сделать. Это быстро происходило… У него сильная гематома у виска, я думаю, от этого удара и было сотрясение, шишки на голове и шее. Диагностировали легкое сотрясение", – добавил он.

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