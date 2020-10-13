Російський журналіст Олександр Коц розкритикував дії влади Азербайджану щодо своїх колег
Причиною його обурення стало відкриття кримінальної справи проти журналіста Семена Пегова.
За його словами, Азербайджан пішов шляхом України: вона теж оголосила війну російським пропагандистам, які забезпечували інформаційну підтримку бойовикам "Л/ДНР" під час вторгнення РФ на Донбас.
"Азербайджан в інформаційній війні пішов шляхом України. Та теж спочатку не пускала російських журналістів, а потім почала заводити на них кримінальні справи. У Баку @wargonzo навряд чи збирався, та й до Туреччини, напевно, теж", - цитує журналіста видання "Диалог.иа".
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У ЗМІ зазначили, що Пегову інкримінують незаконний перетин кордону і заклики росіян приїжджати в Карабах з метою воювати на боці вірмен.
Аналогічною діяльністю Пегов і сам Коц відзначилися на Донбасі, де закликали російських найманців воювати на боці терористів і військових РФ проти України.
Також раніше повідомлялося, що зокрема, глава Генпрокуратури Азербайджану Камран Алієв звернувся за допомогою до України через Нагірний Карабах.
Зокрема, Алієв просить, щоб генпрокурори і міністри не допустили виїзду етнічних вірмен з території тих країн, де вони знаходяться, а закрили для них кордони. Він побоюється, що ті поїдуть добровольцями в Нагірний Карабах і братимуть участь у військових діях.
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