Російський журналіст Олександр Коц розкритикував дії влади Азербайджану щодо своїх колег

Причиною його обурення стало відкриття кримінальної справи проти журналіста Семена Пегова.

За його словами, Азербайджан пішов шляхом України: вона теж оголосила війну російським пропагандистам, які забезпечували інформаційну підтримку бойовикам "Л/ДНР" під час вторгнення РФ на Донбас.

"Азербайджан в інформаційній війні пішов шляхом України. Та теж спочатку не пускала російських журналістів, а потім почала заводити на них кримінальні справи. У Баку @wargonzo навряд чи збирався, та й до Туреччини, напевно, теж", - цитує журналіста видання "Диалог.иа".

У ЗМІ зазначили, що Пегову інкримінують незаконний перетин кордону і заклики росіян приїжджати в Карабах з метою воювати на боці вірмен.

Аналогічною діяльністю Пегов і сам Коц відзначилися на Донбасі, де закликали російських найманців воювати на боці терористів і військових РФ проти України.