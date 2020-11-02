Все мечты российского президента Владимира Путина заработать на вакцине от китайского вируса накрылись медным тазом

ЕС решил даже близко не допускать на европейский рынок вакцину производства РФ. То же касается и разработки Китая.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, передает «Укринформ».

По словам чиновника, любая иностранная продукция может появиться на рынке в ЕС только после скурпулезной проверки и авторизации на эффективность и безопасность по стандартам Евросоюза.

«Мы не ведем переговоры ни с российскими, ни с китайскими компаниями. Это европейская стратегия вакцинации, и все страны-члены подписались под этим процессом. Это не говорит о том, что любые другие вакцины не будут попадать на наш рынок, но если они будут попадать, они должны пройти через процесс авторизации в Европейском Союзе», – поянил он.

Мамер рассказал, что пока что вакцинировать жителей ЕС будут препаратами, которые производятся в Европе.

Что же касается качества российской вакцины, то она уже показала себя не лучшим образом. Так, участники испытания вакцины «Спутник V» против китайского вируса этим самым вирусом заболели.

Директор разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург пояснил это тем, что они могли получить не вакцину, а плацебо.

По его словам, предварительно установить, кто получал препарат, а кто — вещество без лечебных свойств, можно будет в середине ноября.

Ранее глава российской биофармацевтической компании, научный сотрудник Института биохимической физики РАН Александр Кудрявцев заявил, что вакцина от коронавируса – это ветеринарный препарат.

Напомним, в России "чудо-вакцину" от вируса решили испытать на детях.

Как сообщала Politeka, россиян напугала отечественная вакцинация от вируса.

Также Politeka писала, что Украина решительно отказалась от российской вакцины, в России завизжали от злости.