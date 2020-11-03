Террористы атаковали сразу шесть локаций в столице Австрии Вене

В центре города произошло несколько перестрелок. Открывший стрельбу также подорвал пояс со взрывчаткой.

Первые выстрелы прозвучали вечером 2 ноября около 21:00 (по киевскому времени), напали на синагогу.

По данным телеканала OE24, во время стрельбы у синагоги в центре Вены неизвестные захватили в заложники посетителей ресторана в другом районе австрийской столицы. Заложники захвачены в ресторане в седьмом районе города.

Кроме того, есть информация о стрельбе вблизи отеля Hilton.

Der nächste Terrorangriff in Europa in kurzer Zeit. Diesmal auf eine Synagoge in #Wien. Die Folgen der Masseneinwanderung von Muslimen werden immer deutlicher. pic.twitter.com/fy4GLQrlRq — Paul von Hindenburg (@PaulvonHind1847) November 2, 2020

В полиции Вены сообщили, что всего было по крайней мере 6 локаций теракта. Действовали несколько нападающих. Одного правоохранители ликвидировали, четверых задержали.

Австрийская телерадиокомпания ORF показала шесть предполагаемых мест, где произошли атаки в Вене.

"Пошли выстрелы в простых обычных людей. И все просто побежали, рванули, как только могли. Прятались в домах, пытались войти в двери, которые были открыты в подъездах", - рассказала очевидица о первых минутах атаки.

Также она предположила, почему террористы устроили атаку именно 2 ноября.

Дело в том, что с 3 ноября в Австрии объявлен локдаун из-за пандемии, поэтому люди перед введением новых ограничений, массово отправились гулять по улицам, встречаться с друзьями в кафе и ресторанах.

По данным главы МВД Австрии Карла Нехаммера, в результате атак есть несколько пострадавших и несколько погибших.

По данным медиков, в местные больницы госпитализировали 15 раненых, 7 из них – в тяжелом состоянии.

СМИ сообщают, что число жертв теракта в Вене увеличилось до двух. Одна из пострадавших скончалась в больнице спустя несколько часов после нападения.

Газета Kronen Zeitung сообщила, что от полученных травм скончался сотрудник полиции, а один из преступников подорвал себя. По информации издания, есть еще подозреваемые, их ищет полиция.

Ответственность за теракт взяли на себя джихадисты. Они заявили, что произошедшее стало "частью счёта" за борьбу Австрии с "Исламским государством".

"Это абсолютно определенно теракт. В данный момент мы точно знаем о 15 пострадавших. Защита города полностью передана армии, чтобы полиция могла сосредоточиться на поисках преступников”, - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Сейчас на всей территории Австрии усилены меры безопасности, в том числе на границах.

Школы в Вене сегодня не откроются, а ученики будут освобождены от занятий, чтобы остаться дома.

Соседняя Чехия также усилила контроль на границе и увеличила охрану объектов еврейской культуры.