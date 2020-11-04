В данный момент кандидат в президенты Джо Байден набирает больше голосов на выборах, однако его соперник Дональд Трамп уже заявил о своей победе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на CNN и страницу TeamTrump в соцсети.

Так, Байден, хоть и с минимальным отрывом, однако является лидером избирательной гонки. Трамп отстает от него всего на 7 пунктов. У Байдена - 220 голосов избирателей.

Американские журналисты отмечают, что каждый из претендентов на пост "взял свои штаты". В частности, Трамп одерживает победу в Техасе, Флориде, а также в Огайо и Айове.

Украинский журналист Роман Шрайк подчеркнул, что на данный момент кандидат от демократов Джо Байден "железно" имеет в своем распоряжении 226 голосов.

"У Байдена сейчас 226 железных "своих", плюс, вероятно, Аризона (11), плюс Небраска (1). Это 238. Для победы ему нужно еще 32. Еще 6 даст Невада. Еще 16 может дать Джорджия. Осталось 10. Пенсильвания и Мичиган Байдена не радуют, то есть ему нужно надеяться на победу в Северной Каролине (15) или Висконсине (10)", - отметил он.

При этом действующий президент США Дональд Трамп уже заявил о своей победе и попытках ее украсть.

"Мы выиграли везде, мы выиграли все. Сегодняшние результаты просто феноменальны. Все должны выходить и праздновать. Мы выиграли в тех штатах, где даже не ожидали победы", - заявил Трамп и поблагодарил американцев за поддержку.

LIVE: President Donald J Trump https://t.co/J7hhaUPUf0 — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020

Также он выразил мнение, что при подсчете голосов были нарушены избирательные права его сторонников.

"За нас проголосовали миллионы. Очень печально, что группа людей пытается лишить права голоса наших сторонников... Это позор для нашей страны. Крупное мошенничество имело место. Мы хотим, чтобы закон работал должным образом. Так что мы обратимся в Верховный суд США. Мы не хотим, чтобы демократы нашли новые бюллетени в 4 утра и добавили их в список" , - сказал он, выступая в Белом доме.

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