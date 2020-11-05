Она на шесть процентов обошла ближайшую конкурентку

Виктория Спартц – первая украинка, которая станет конгрессвумен Палаты представителей США от 5 округа штата Индиана

Уроженка Украины сделала блестящую политическую карьеру за океаном, передает издание Uapost.us.

На прошедших выборах сенатор Конгресса штата Индиана от города Ноблесвилль, округ Гамильтон, Спартц баллотировалась от Республиканской партии. Она на шесть процентов опередила свою ближайшую конкурентку, представительницу Демократической партии Кристину Хейл, получив 187 тысяч голосов избирателей при подсчете 89% бюллетеней.

Виктория Спартц родилась 1 октября 1978 в городе Носовка Черниговской области. Она получила степень бакалавра международной экономики и MBA в Национальном экономическом университете Украины, а также – степень магистра в бухгалтерии Университета Индианы. В 2000 году она переехала в США, получив там американское гражданство в 2006 году.

В 2017 Виктория заменила на посту в Конгрессе штата Индиана 72-летнего сенатора Люка Кенли, который ушел на пенсию. Спартц победила шестерых других кандидатов, в том числе Дэна Шмидта, ранее работавший с бывшим губернатором Майком Пенсом, а также Меган Уайлз, президента Совета города Ноблсвиль, чью кандидатуру поддерживал сам Кенли.

Вместе с мужем Джейсоном Виктория воспитывает двоих дочерей.

На своей странице в Фейсбуке она уже опубликовала пост с благодарностью всем, кто поддержал ее на выборах.

«Мы сделали это! Мы выиграли 5-й район Конгресса Индиана, и я бы никогда не смогла этого сделать без вас! Для меня большая честь принять доверие, которое оказали мне люди 5-го округа Индианы. Хочу поблагодарить моего мужа Джейсона, моих дочерей, мою семью, моих друзей и всех, кто поддержал нашу кампанию и проголосовал за меня», – говорится в сообщении.

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