В Армении начались протесты после подписания договора между Арменией, Азербайджаном и Россией о прекращении войны
Как передает Politeka.net, в Ереване тысячи людей вышли на протест перед зданием правительства.
Часть протестующих ворвалась в здание, чтобы найти премьер-министра Пашиняна, который заявил о завершении войны.
Протестующие выбивали двери здания, а в середине разбили часть мебели и техники.
"Как гусь щипанный": Кошевой решился показать, каким был до Квартал 95, годы пошли на пользу
Доллар сорвался в пропасть, НБУ сильно надавил на курс валют: что теперь будет с гривной
"Невеста" Харламова игриво приспустила бретельки платья с внушительным декольте: "Какая же кошечка"
Украинцам придется заплатить крупные налоги с зарплат, аренды и даже пенсий: "нужно внести деньги до..."
Протестующие также остановили кортеж спикера парламента Армении Арарата Мирзояна, вытащили его из машины и избили.
Премьер Армении Никол Пашинян после происшедшего заявил, что другого выхода, кроме подписания договора, не было. А также пригрози устраивавшим погромы в Ереване наказанием.
Тем временем с 6:00 по Москве Россия приступила к развертыванию миротворческого контингента в Карабахе параллельно с выводом армянских вооруженных сил.
Напомним, в Кремле сообщили, как будут вводить войска в Карабах.
Как писала Politeka, "добровольцев" Донбасса решили отправить в Нагорный Карабах.
Также Politeka сообщала, что у Москвы появился "повод" для вторжения, Захарова сделала заявление.