В Армении начались протесты после подписания договора между Арменией, Азербайджаном и Россией о прекращении войны



Как передает Politeka.net, в Ереване тысячи людей вышли на протест перед зданием правительства.

Часть протестующих ворвалась в здание, чтобы найти премьер-министра Пашиняна, который заявил о завершении войны.

Протестующие выбивали двери здания, а в середине разбили часть мебели и техники.

Протестующие также остановили кортеж спикера парламента Армении Арарата Мирзояна, вытащили его из машины и избили.



Премьер Армении Никол Пашинян после происшедшего заявил, что другого выхода, кроме подписания договора, не было. А также пригрози устраивавшим погромы в Ереване наказанием.







Тем временем с 6:00 по Москве Россия приступила к развертыванию миротворческого контингента в Карабахе параллельно с выводом армянских вооруженных сил.





Напомним, в Кремле сообщили, как будут вводить войска в Карабах.

Как писала Politeka, "добровольцев" Донбасса решили отправить в Нагорный Карабах.

Также Politeka сообщала, что у Москвы появился "повод" для вторжения, Захарова сделала заявление.





