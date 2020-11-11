Прзидент Турции уже вошел во вкус и не намерен останавливаться

Капитуляция Армении в Нагорном Карабахе и вмешательство Турции в решение этого конфликта вызовет ряд последствий, в том числе и для Украины

Так, турки показали, что они готовы действовать решительно и четко там, гд Кремль годами выгадывал и мутил коррупционные схемы. Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет российский блогер Эль Мюрид.

Украина может воспользоваться опытом Эрдогана с Карабахом в решении вопроса с ОРДЛО. Ведь как и Нагорный Карабах, «ЛНР» и «ДНР» фактически отторгнуты Россией, а Крым формально присоединен к РФ.

Президент Турции уже неоднократно заявлял претензии на помощь оккупированному крымско-татарскому народу и не подбирал выражений в адрес Кремля по этому поводу.

«Если учесть, что у всех конфликтов и столкновений Турции с Россией сегодня отчетливо проступает газовая подоплека, то вмешательство Эрдогана в решение крымской проблемы выглядит весьма логичным продолжением всей газовой эпопеи - он может попытаться помочь Киеву в решении этой незначительной проблемы в обмен на какие-то договоренности именно в газовой политике. Если же учесть, что через Украину проходит половина всего газового экспорта Газпрома, то Эрдоган фактически в таком случае возьмет под контроль не просто Россию, а путинскую группировку», – пишет он.

Эль Мюрид подчеркивает, что если турки решат помочь Украине в возвращении Крыма, то погибать предложат украинцам и русским.

«Что логично – кто же еще должен умирать за турецкие интересы, как не туземные гяуры?», – иронизирует блогер.

Картина с потерей единоличного контроля в Карабахе, провал Трампа на выборах в США говорят о полном провале Путина во внешней политике. Приход Байдена в Белый дом только усугубит положение РФ, тем более учитывая тот момент, что новый президент США всегда поддерживал Украину.

«Если Эрдоган предложит свои услуги в решении весьма серьезного вопроса о наказании нарушителя Сухаревской конвенции - то почему Байден будет этому сопротивляться? Тем более, что именно он курировал Украину при Обаме, тем более, что его сын именно там вляпался в целый веер скандалов - так что победа на Украине закроет сразу много проблем», – констатирует россиянин.

Что касается Кремля, то сейчас он не способен на победоносный конфликт из-за тяжелого экономического положения.

Ранее мы писали о том, что Путин из-за серьезных проблем со здоровьем начал готовить пути отступления. Он хочет обезопасить себя от расправы после сложения полномочий и не повторить киргизский сценарий. Поэтому в Госдуму РФ внесен законопроект о гарантиях неприкосновенности всем экс-президентам России. Если его примут, то бывших глав государства нельзя будет наказывать за совершенные преступления.

Кроме того, озвучен диагноз Путина. ИноСМИ пишут, что у него болезнь Паркинсона.

Напомним, оккупанты закупают оружие в легендарный "Артек", забита тревога правозащитниками.

Как сообщала Politeka, оккупация Крыма и Донбасса обернулась масштабной катастрофой для России.

Также Politeka писала, что Эрдоган эпично указал место РФ, поддержав Украину.