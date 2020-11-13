Армяне после того, как Россия отсторонилась от конфликта в Нагорном Карабахе, резко поменяли свое отношение к этому государству

Они уверены, что российский президент Владимир Путин предал их. Видео с реакцией граждан Армении на потерю большей части Нагорного Карабаха опубликовал на своем YouTube-канале блогер Алексей Романов.

Он записал видео в Ереване через 12 часов после подписания мирного соглашения, которое многим в Армении показалось капитуляцией.

Автор показал толпу протестующих у стен парламента, которые ночью штурмовали здание и прорвались в кабинет премьер-министра Никола Пашиняна и зал заседаний, а также пообщался с людьми.

«За нас уже сдались. Армия была против. Ребята там плачут, солдаты плачут», – говорят протестующие. Они уверены, что Россия должна была ввести войска в Карабах и помогать воевать за него.

«Мы думали, что мы с Россией родные республики, и она никогда не бросит нас. А оказалось, бросила, ради своих интересов», – заявил один из присутствующих.

«Владимир Владимирович Путин, ты никогда не стал бы президентом. Я был одним из тех армян, которые сделали тебя президентом. Я лично просил дочь Ельцина. Ты оставил народ Армении, большое «спасибо»!», – гневно высказался еще один участник протеста.

«Как Ленин в свое время "слил" Западную Армению, так и Путин "слил" остаток Восточной Армении! Путин предал армян! Он это сделал», – прозвучало в толпе.

Напомним, война, которая началась 27 сентября, была завершена подписанием трехстороннего мирного соглашения 10 ноября. Азербайджану до полной победы оставалось взять Степанакерт, но в последний момент Алиев пошел на мирное соглашение.

Напомним, Россия заводит в Карабах танки и "Грады".

Как сообщала Politeka, оккупанты на Донбассе вербуют людей ехать в Карабах миротворцами.

Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.