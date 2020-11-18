В России произошел взрыв в больнице, в которой принимают больных коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".

Так, в больнице для больных COVID-19 в Москве взорвалась труба с кислородом.

Взрыв произошел в инфекционной больнице в поселке Коммунарка под Москвой. В медучреждении, в котором произошел взрыв, лежат больные с коронавирусом.

Из-за этого взрыва произошло частичное обрушение стены, повреждена обшивка здания.

Российским журналистам уже удалось пообщаться с информированными источниками по поводу чрезвычайного происшествия.

"Поступила информация о том, что в городской клинической больнице №40 в Коммунарке, где находятся больные коронавирусом, произошел хлопок кислородного баллона. На место для проверки данной информации следуют пожарные", - рассказал информированный источник российским СМИ.

Ранее сообщалось, что в городе Благовещенск на судостроительном заводе от взрыва серьезно пострадали три человека. Инцидент произошел в среду, 18 ноября. Взрыв прогремел на заводе имени Октябрьской революции, который поставляет малые рыболовецкие сейнеры, средние добывающие суда, а также вспомогательные суда для ВМФ России.

Все произошло в цехе, где красили строящееся судно. В результате ЧП пострадали двое мужчин и женщина.

Напомним, в Сирии взорвали "Тигр" с российскими наемниками.

Как писала Politeka, мощные взрывы прогремели в Москве, столб огня поднялся на десятки метров.

Также Politeka сообщала, что мощные взрывы в центре Харькова напугали горожан, есть пострадавшие.