На территории ангара с резервуарами газа на Варшавском шоссе в российской столице прогремели мощные взрывы
Первыми о происшествии сообщили пользователи соцсетей, опубликовав видео пожара и последующих взрывов, передает Politeka.net.
Как стало известно вскоре, внутри здания находилось около 20 баллонов с газом.
По информации журналистов, жилых домов рядом нет, только хозяйственные и производственные здания. Одно из них, которое и стало эпицентром, уже фактически разрушено. Сотрудники МЧС не могут подойти ближе, чтобы начать тушение.
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На месте возгорания слышны хлопки, похожие на взрывы.
Данных о пострадавших не поступало. Причины случившегося устанавливаются.
Ранее мы писали о том, что в Киеве произошел взрыв в канализации, в результате чего пострадали люди.
На улице Тростянецкой, 8 во время ремонтных работ в канализационном коллекторе взорвался неизвестный газ. В результате инцидента травмированы три человека, один из них в тяжелом состоянии.
Из-за аварии на канализационных сетях в городе образовалась пробка. В частности, движение было затруднено на улице, где и произошел инцидент.
Мы также сообщали о том, что на газораспределительной станции в поселке Березовское на расстоянии 20 км от Харькова прогремел мощный взрыв. По словам директора Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, есть десять пострадавших и два трупа. Также некоторые получили контузию.
Напомним, мощные взрывы в центре Харькова напугали горожан, есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, катастрофа не утихает в России, взрывов стало все більше.
Также Politeka писала, что пострадавшим от взрыва на Позняках уже "не светят" их мебель и техника.