На территории ангара с резервуарами газа на Варшавском шоссе в российской столице прогремели мощные взрывы

Первыми о происшествии сообщили пользователи соцсетей, опубликовав видео пожара и последующих взрывов, передает Politeka.net.

Как стало известно вскоре, внутри здания находилось около 20 баллонов с газом.

По информации журналистов, жилых домов рядом нет, только хозяйственные и производственные здания. Одно из них, которое и стало эпицентром, уже фактически разрушено. Сотрудники МЧС не могут подойти ближе, чтобы начать тушение.

На месте возгорания слышны хлопки, похожие на взрывы.

Данных о пострадавших не поступало. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что в Киеве произошел взрыв в канализации, в результате чего пострадали люди.

На улице Тростянецкой, 8 во время ремонтных работ в канализационном коллекторе взорвался неизвестный газ. В результате инцидента травмированы три человека, один из них в тяжелом состоянии.

Из-за аварии на канализационных сетях в городе образовалась пробка. В частности, движение было затруднено на улице, где и произошел инцидент.

Мы также сообщали о том, что на газораспределительной станции в поселке Березовское на расстоянии 20 км от Харькова прогремел мощный взрыв. По словам директора Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, есть десять пострадавших и два трупа. Также некоторые получили контузию.

Напомним, мощные взрывы в центре Харькова напугали горожан, есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, катастрофа не утихает в России, взрывов стало все більше.

Также Politeka писала, что пострадавшим от взрыва на Позняках уже "не светят" их мебель и техника.