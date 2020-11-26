Власти Беларуси вводят санкции против официальных лиц Украины

Как стало известно Politeka.net, об этом глава белорусского МИД Владимир Макей объявил 26 ноября во время брифинга в Минске. По его словам, такое решение приняли в ответ на действия украинской стороны, якобы, направленные против Беларуси.

"Мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины", - сообщил Дмитрий Макей. - "И будем дальше смотреть, как будут развиваться события. Конечно, мы без ответа не оставим ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства".

Министр добавил, что в Беларуси недовольны санкциями, которые Украина ввела в отношении действующей власти:

"Они помогают народу и стране через санкции, через ужесточение взаимодействия со страной. И мы категорически не приветствуем такой подход".

Ранее семь стран-партнеров Евросоюза объявили о санкциях против белорусской власти, их аргументировали "фальсификацией выборов и нарушением прав человека". Как передала пресс-служба Европейского парламента, к ограничениям присоединилась и Украина. Всего в "черный список" 55 отправили официальных лиц Беларуси во главе с Александром Лукашенко - политикам и чиновникам запрещен въезд на территорию стран-ЕС, а также пригрозили заморозить любые счета в европейских банках.

До этого Александр Лукашенко призвал Украину не вмешиваться в события на территории Беларуси, где началась общенациональная забастовка – люди потребовали отставки политического лидера.

"Пусть только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украина", - заявил он на заседании по кадровым вопросам.

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