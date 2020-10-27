Президент РФ Владимир Путин уже вмешивается в происходящее в Беларуси и планирует будущее Александра Лукашенко

Президент России Владимир Путин включился в события Беларуси настолько, что вредит собственному имиджу. Для него лучше посадить в Минске свою марионетку, у которой нет токсичности, которая автоматически будет переходить на Кремль.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько.

"Те, кто сегодня поддерживают Лукашенко, в глазах большинства людей теряют привлекательность. Поэтому сейчас Кремль теряет очень много людей, которые были либо сторонниками восточного вектора развития Беларуси, либо имели нейтральный статус", - пояснил он.

По мнению оппозиционера, на сегодняшний день Путин не ставит перед собой цели военного вторжения в Беларусь. Прежде всего, потому, что граждане страны не высказывают своей лояльности к России. Подтверждением этого является и тот факт, что во время акций протеста в Беларуси отсутствуют российские символы и лозунги в поддержку РФ. Он отметил, что Беларусь могут ждать перемены выгодные для Кремля.



"Поэтому я думаю, что Путин будет принуждать Лукашенко к быстрой конституционной реформе, к распределению властных полномочий. Он хочет запустить 1-2 своих политических партий в Беларуси и попытаться сохранить рычаги влияния и власть", – резюмировал оппозиционер.

Напомним, Путин ответил на просьбу Лукашенко ввести войска РФ В Беларусь.

Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.