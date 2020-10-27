Президент РФ Владимир Путин уже вмешивается в происходящее в Беларуси и планирует будущее Александра Лукашенко
Президент России Владимир Путин включился в события Беларуси настолько, что вредит собственному имиджу. Для него лучше посадить в Минске свою марионетку, у которой нет токсичности, которая автоматически будет переходить на Кремль.
Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько.
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"Те, кто сегодня поддерживают Лукашенко, в глазах большинства людей теряют привлекательность. Поэтому сейчас Кремль теряет очень много людей, которые были либо сторонниками восточного вектора развития Беларуси, либо имели нейтральный статус", - пояснил он.
По мнению оппозиционера, на сегодняшний день Путин не ставит перед собой цели военного вторжения в Беларусь. Прежде всего, потому, что граждане страны не высказывают своей лояльности к России. Подтверждением этого является и тот факт, что во время акций протеста в Беларуси отсутствуют российские символы и лозунги в поддержку РФ. Он отметил, что Беларусь могут ждать перемены выгодные для Кремля.
"Поэтому я думаю, что Путин будет принуждать Лукашенко к быстрой конституционной реформе, к распределению властных полномочий. Он хочет запустить 1-2 своих политических партий в Беларуси и попытаться сохранить рычаги влияния и власть", – резюмировал оппозиционер.
Напомним, Путин ответил на просьбу Лукашенко ввести войска РФ В Беларусь.
Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.