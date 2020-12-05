Пандемия китайского вируса может стать не единственной проблемой человечества в 2021 году

Такое предупреждение озвучил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, выступая на сессии Генассамблеи ООН, посвященной борьбе с китайским вирусом.

Новая проблема для человечества станет самым серьезным гуманитарным кризисом за последние 75 лет.

По словам Бизли, еще одной катастрофой, ожидающей человечество в 2021 году, станет рост количества людей, которые находятся на грани голодной смерти. Уже на сегодняшний день количество людей, которые могут умереть от голода из-за пандемии, выросло со 135 до 270 миллионов человек.



"Судя по ситуации на этот момент, 2021 год может стать катастрофическим. 2021 год грозит стать годом самого серьезного гуманитарного кризиса с момента основания ООН", - заявил Бизли.

В ООН призывают мировых лидеров и международные организации сделать все возможное, чтобы побороть эту проблему.

Напомним, что о том, что 2021-й может стать катастрофическим предупреждал и основатель Microsoft Билл Гейтс. По его словам, мир в будущем может столкнуться с глобальным кризисом, последствия которого окажутся хуже, чем у пандемии коронавируса.



Он отметил, что мир потряс глобальный кризис, который привел к трагическому количеству смертей, заставил людей бояться выходить из дома, и вызвал такие экономические трудности, с которыми прошлым поколениям сталкиваться не приходилось.



Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.