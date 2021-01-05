Полицейский, которого вызвали, чтобы арестовать семью за кражу, купил им еды для рождественского ужина



Случай произошел в Сомерсете в штате Массачусетс, передает BBC.



Мэтт Лима приехал в супермаркет, где две женщины пытались украсть продукты питания.



Во время допроса они признались, что не могут купить много еды, поскольку испытывают финансовые трудности, но им хотелось устроить праздник детям.

Офицер выслушал задержанных и выписал им ордер и запрет на вход в магазин, но не предъявил обвинений. Затем полицейский приобрел для семьи подарочный сертификат на сумму 250 долларов, которым они смогут воспользоваться в другом магазине этой же сети супермаркетов, чтобы купить необходимое.



