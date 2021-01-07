Пятикратный обладатель Кубка Стэнли Джон Маклер скончался в возрасте 86 лет

У Маклера более 50 лет профессионального хоккейного опыта в качестве совладельца, генерального менеджера, тренера и игрока. О его смерти сообщил клуб "Эдмонтон Ойлерз".

Он всю жизнь отдал карьере. Маклер вошел в тренерский штаб "Ойлерз" в 1981 году после двух десятилетий работы на различных должностях в "Ванкувер Кэнакс" и "Нью-Йорк Рейнджерс", а также в качестве главного тренера в "Миннесоте Норт Старз" в 1968-69 годах.

"Уважаемый и прославленный поколениями игроков и коллег-руководителей, Маклер был ключевым архитектором, наряду с Гленом Сатером и Тедом Грином, в развитии одной из самых знаменитых профессиональных спортивных династий хоккея", - говорится в некрологе на сайте канадского клуба.

Маклер родился в 1934 году в Мидленде, Онтарио, а вырос в Париже, Онтарио. В течение 13 сезонов работал защитником в низших лигах, сыграв большую часть своей карьеры в Восточной хоккейной лиге.

Маклер добыл свою первую победу в Кубке Стэнли в 1984 году как помощник тренера в штабе "Ойлерз", а потом в 1985 году, прежде чем стал ассистентом главного тренера. После еще двух побед в Кубке с клубом в 1987 и 1988 годах, он возглавил команду в 1989 году. В 1990 году стал обладателем пятого титула НХЛ за 7 лет.

Напомним, перестало биться сердце известного музыканта, подарившего миру многие хиты.

Как сообщала Politeka, оборвалась жизнь творца культового сериала, который цитируют миллионы.

Также Politeka писала, что ушел из жизни музыкант культовой группы, его хиты знали наизусть.