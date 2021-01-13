Грузинский олигарх и лидер правящей в стране партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил о своём уходе из политики

Что за этим стоит и каких последствий следует ожидать, рассказывает политический видеоблогер Сергей Корнак.

«Девять лет человек правил Грузией, потому что возглавлял «Грузинскую мечту». В прошлом году она выиграла парламентские выборы, а Грузия – парламентская республика. Те выборы были подтасованы, и демократические партии их якобы проиграли. И отказались участвовать в формировании парламента, так что он состоит из одних «грузинских мечтателей»», - напоминает он.

Но тут грянул гром. Дело в том, что Иванишвили – главный акционер «Газпрома». За девять лет правления в Грузии он официально заработал три миллиарда долларов.

Корнак считает эти девять лет откатом назад, к «совку». По сути, перемен не было, тогда как за предыдущие девять лет страна нарастила свой ВВП в восемь раз, а далее он сократился более чем на 30 процентов. Конечно, сыграл роль коронакризис, но факт остаётся фактом.

«Приход Байдена – это конец для олигархов. Первый – пошёл. Иванишвили был единственным олигархом в Грузии – и сам заявил об уходе, причём не только с должности, но и из политики. То есть всех кинул. Я думаю, это связано с захватом Капитолия. Все эти черти понимают, что раздразнили великана», - полагает обозреватель.

Ранее Корнак рассказывал о новом международном скандале, в который оказалась втянута Украина.