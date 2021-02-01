Сотрудничество с Белорусской АЭС и закупка тока из России негативно повлияет на отношения Украины с западными партнерами и пошатнет позиции нашей страны в Европе.

Об этом в эфире телеканала «Украина24» сообщил бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Мы покупаем энергию с атомной станции, хотя у нас свои атомные станции. Одновременно мы вводим какой-то резерв для этой атомной станции. И все говорят: Так вы же определяйтесь, вы там крестик или трусы, как говорится. Это реальная история, которая еще нам выйдет очень сильно боком", - сообщил экс-министр иностранных дел.

По его словам, решение властей покупать ток с Белорусской АЭС уже повлияло на отношения с Литвой и Польшей. Существует также риск ухудшения отношений и с Германией.

"В этом году будут выборы в Германии. И очень вероятно, что там будет коалиция с Зелеными, которые не просто нервно относятся, а откровенно негативно к этому проекту (Белорусской АЭС-прим.)",- добавил экс-министр.

Напомним, Украина начала импорт электроэнергии с Белорусской АЭС в январе 2021 года. Благодаря этому Белорусская АЭС впервые смогла выйти на полную мощность. С начала года было закуплено почти 200 млн кВт часов.

На фоне критики импорта, министры энергетики и иностранных дел Украины заявили о планах скорейшего отсоединения от энергосистем России и Беларуси, что сделает физически невозможным импорт тока из этих стран.



27 января комитет Верховной рады по вопросам энергетики поддержал законопроект о запрете импорта тока из России и Беларуси.