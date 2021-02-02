Коммунальные тарифы в Украине продолжают расти, а добиваются их роста те самые люди, которые в своё время почти бесплатно получили в собственность облгазы и облэнерго.

Ситуацию в беседе с видеоблогером, анархистом Михаилом Чаплыгой в программе «Скажи-ка, дядя» комментирует экономический эксперт Алексей Кущ.

«Если хотите рыночные тарифы – тогда возвращайте назад всю собственность, которая была приватизирована за копейки. Всё, включая газовые сети, энергосети, тепловую генерацию. Всё это возвращайте в государственную собственность и стройте за свои деньги. Потом продавайте свои услуги, и всем рассказывайте, что продаёте их по рыночным ценам», - говорит Кущ.

По его словам, если нынешние собственники приобрели все эти активы за копейки, то не имеют права говорить, что должны зарабатывать на них рыночную рентабельность.

Впрочем, замечает эксперт, национализация в полном смысле даже не обязательна. Можно последовать примеру Великобритании, где был введён налог на «активы, надутые ветром». Ведь и там в 1980-е годы Маргарет Тэтчер проводила ультралиберальную экономическую политику. Там приватизировали то, что у нас называется водоканалами и облгазами. Но потом к власти пришли лейбористы во главе с Тони Блэром, и встали перед проблемой: что же с этим делать? Ведь активы были приватизированы за пенсы, а потом их рыночная цена выросла в десятки раз. Это, по словам Куща, похоже на нынешнюю украинскую ситуацию – достаточно сравнить, за сколько были куплены наши облэнерго, и сколько они стоят сейчас.

«Лейбористы сказали: мы не будем это национализировать, но доплатите налог на рост капитализации активов. Если что-то стоило миллиард фунтов, а теперь стоит десять миллиардов, то с девяти миллиардов нужно заплатить налог. Налог был установлен щадящий, но они собрали порядка пяти миллиардов фунтов. Из этих средств был создан национальный фонд, а на его базе – национальный учебный рабочий центр для переквалификации рабочего персонала, тех самых рабочих, которых сокращали при Тэтчер», - рассказал Алексей Кущ.

Ранее, как сообщает Politeka, он прокомментировал нынешнюю экономическую ситуацию в Украине.

Также Кущ назвал причину повышения пенсионного возраста.