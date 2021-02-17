Все четыре года Конгресс Соединенных Штатов Америки пытался сделать импичмент президенту США Дональду Трампу, но не было за что
Об этом сказал капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.
“Нечем было топить, понимаете. Они не два раза за год, это они 17 часов после того, как Трамп дал присягу Соединенных Штатов Америки - уже Washington Post напечатал, что будет импичмент. Они пытаются все четыре года, всем чем наш Конгресс занимался - это импичментом. Да, они сделали ему импичмент два раза, но он просто не прошел через Сенат. Ну, потому что за что они ему сделали импичмент - первый раз за этот разговор с Зеленским, где он говорит: “Слышишь, дружище, ты же вышел на платформу, что ты будешь бороться с коррупцией - давай борись с коррупцией. Расследуй, вот одна из вещей надо расследовать моего посла там, эту Иванович, и Байдена, его сына - чем они там занимались”, - сказал Гарри Табах.
Он отметил, что походу они возглавляли коррупцию в Украине.
“Импичмент вообще это крайнее действие. У нас всего три импичмента за всю историю Америки. Где два - одному президенту. При чем, один из них - он тогда уже не президент. Это только для людей, которые когда Конституция в опасности”, - подчеркнул Табах.
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По его словам, теперь люди открыли для себя импичмент и раздают его всем направо и налево чуть что, опустив таким образом его стоимость до самого низа.
“А второе - он уже даже не президент. Это неконституционно. И за что - они никак не могли сформулировать даже за что”, - добавил Гарри Табах.
Он отметил, что Трампа боятся и хотели его уничтожить с первого дня.
Напомним, как сообщала Politeka, Трампу объявили импичмент: "Представляет актуальную угрозу для страны".
Также Politeka сообщала, что политический видеоблогер Сергей Корнак объяснял, зачем объявлять Трампу импичмент.