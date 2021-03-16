Феномен Америки в том, что там дают развиваться производственным силам, и если бы в Украине были такие условия для бизнеса и для производства - мы бы прыгнули очень быстро высоко
Об этом сказал Герой Украины и генеральный конструктор Киевского конструкторского бюро “Луч” Олег Коростелев в программе “On Target” Гарри Табаха.
"Помогите нам сделать так, как у вас. Всего лишь на всего. Чтобы были такие же законы, чтобы они так же выполнялись. Чтобы так же относились к продукции. Вот я считаю феномен Америки в том... Что там дают развиваться, она выросла с этого - развиваться производительным силам", - сказал Олег Коростелев.
Он отметил, что в истории Илона Маска его поразило, что когда тот разработал интернет-банкинг, то у него его не забрали, хотя при его оформлении были допущены ошибки.
"И вот, меня поразило, что у него не отобрали бизнес, не "отжали", как у нас говорят, а он спокойно мог продолжать. Если бы у нас были такие условия для бизнеса, для производства, мы бы прыгнули очень быстро высоко", - подчеркнул Коростелев.
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Напомним, как сообщала Politeka, Карижский рассказал, как США распространяют свои интересы на другие страны.
Также Politeka сообщала, что по мнению Мусиенко, США поддерживают нас, независимо от того, кто там у власти.