Феномен Америки в том, что там дают развиваться производственным силам, и если бы в Украине были такие условия для бизнеса и для производства - мы бы прыгнули очень быстро высоко

Об этом сказал Герой Украины и генеральный конструктор Киевского конструкторского бюро “Луч” Олег Коростелев в программе “On Target” Гарри Табаха.

"Помогите нам сделать так, как у вас. Всего лишь на всего. Чтобы были такие же законы, чтобы они так же выполнялись. Чтобы так же относились к продукции. Вот я считаю феномен Америки в том... Что там дают развиваться, она выросла с этого - развиваться производительным силам", - сказал Олег Коростелев.

Он отметил, что в истории Илона Маска его поразило, что когда тот разработал интернет-банкинг, то у него его не забрали, хотя при его оформлении были допущены ошибки.

"И вот, меня поразило, что у него не отобрали бизнес, не "отжали", как у нас говорят, а он спокойно мог продолжать. Если бы у нас были такие условия для бизнеса, для производства, мы бы прыгнули очень быстро высоко", - подчеркнул Коростелев.

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