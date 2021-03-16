Феномен Америки в том, что там дают развиваться производственным силам, и если бы в Украине были такие условия для бизнеса и для производства - мы бы прыгнули очень быстро высоко

Об этом сказал Герой Украины и генеральный конструктор Киевского конструкторского бюро “Луч” Олег Коростелев в программе “On Target” Гарри Табаха.

"Помогите нам сделать так, как у вас. Всего лишь на всего. Чтобы были такие же законы, чтобы они так же выполнялись. Чтобы так же относились к продукции. Вот я считаю феномен Америки в том... Что там дают развиваться, она выросла с этого - развиваться производительным силам", - сказал Олег Коростелев.