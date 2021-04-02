Соединенные Штаты Америки помогут Украине в случае кризиса, поскольку коллапс Украины означает коллапс всей внешней политики США и Европейского Союза за последние 7 лет.

Об этом сказал политолог Руслан Бортник в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

По словам Руслана Бортника, Соединенные Штаты Америки сейчас не придут на помощь Владимиру Зеленскому, при этом - Украине, как государству, могут прийти.

“Что это означает: что если возникнет экономический кризис, или возникнет военный кризис - США безусловно помогут Украине преодолеть его. Потому что коллапс Украины означает коллапс всей внешней политики США и Европейского Союза в отношении последних 7 лет. Такой сценарий они не допустят. Будут закрывать глаза на все правила, нормы, сделают все для стабилизации ситуации”, - сказал Бортник.

Он отметил, что для ЕС украинский кризис имманентно опасен, поскольку он тянет за собой миграционные потоки и вооруженные, а также потерю рынка и смещение зон влияния.

“Потеря авторитета международного. Потому что тут же реформы проводились бесконечно. Поэтому, Украину будут пытаться поддерживать до последней возможности”, - добавил политолог.

Как сообщала Politeka, Друзенко рассказал, как США в 1930-х годах нашли выход из Конституционного кризиса.

Также Politeka сообщала, что Загородний рассказал, у кого Украина может покупать оружие.



