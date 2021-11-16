Профессиональный боец смешанных единоборств из России Акмал Хожиев случайно убил врача Мирана Рибати.

О трагическом случае, произошедшем в американском городе Гуам сообщил сайт MMA Junkie.

7 лиистопада между врачом и российским бойцом возник спор о необходимости вакцинации от коронавируса. Как признался Акмал Хожиев полиции, прибывшей на место инцидента, он не смог сдержаться во время спора о вакцинации. Боец напал на врача, сначала задушил его, а затем ударил в горло костью животного и ножом. Полиция задержала 27-летнего бойца. Его обвиняют в совершении тяжкого преступления с применением смертельного оружия и насилия второй степени с применением смертельного оружия.

Недавно стало известно, что суд установил залог в миллион долларов за освобождение Акмала Ходжиева из под стражи.

Российский боец смешанных единоборств Акмал Хожиев является пылким антивакцинатором. Кроме того, как стало известно, спортсмен имеет серьезные проблемы с психикой. Часто не мог справиться с приступами неконтролируемой агрессии. Парня даже выгнали из двух спортзалов, после того, как он угрожал персоналу и посетителям.

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