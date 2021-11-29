Американская актриса и режиссер Лиза Браун скончалась 24 ноября на 68-м году жизни - покойная артистка отмечена продолжительными ролями в «мыльных операх».

О смерти артистки сообщает Deadline со ссылкой на ее коллег. Причина смерти при этом не указывается.

«Лиза была моим наставником, матерью, сестрой и многими другими людьми на протяжении всей моей жизни. Ее инстинкты и таланты как писательницы и режиссера были непревзойденными. Фанатов она любила и уважала. Ей нравилось развлекать вас, и ее благодарность за вашу поддержку была безмерной. Мы опустошены потерей невероятной женщины» - говорит ее коллега Марта Бирн.

Браун родилась 2 августа 1954 года в Миссури. На экранах дебютировала в 1983-м.

Покойная отмечена двумя продолжительными ролями в «мыльных операх»-рекордсменах: в ее списке Ива Снайдер в 144 эпизодах «Как вращается мир» и Нолы Чемберлэйн в без малого сотне серий «Путеводного света». Как режиссер Браун работала над рядом телешоу, включая и «Как вращается мир».

Напомним, что в Риге скончался Мартиньш Браунс, советский, латвийский композитор и мультиинструменталист.

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