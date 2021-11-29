29 ноября, стало известно о смерти известного советского мультипликатора Константина Романенко, принимавшего участие в создании мультфильмов о коте Леопольде.

Об этом сообщило издание KP.ru. 72-летнему мужчине внезапно стало плохо на даче в деревне Труфановка (Московская область).

Романенко отдыхал вместе со своим взрослым сыном за городом, когда ему стало плохо. Пенсионер упал и потерял сознание, ему вызвали скорую, но спасти жизнь медикам не удалось. Смерть наступила в результате разрыва аневризмы в мозгу.

«Костя всей душой уходил в работу, очень любил то, чем занимается. Художники рисуют яркие картины, персонажей, а мультипликаторы вдыхают в них жизнь, заставляют статичную картинку двигаться. Он ходил у нас дома по коридору, напевал и пританцовывал, чтобы понять, как идут движения тела, а потом бежал за стол и перерисовывал их с себя. Костя подарил свои движения знаменитому коту», — рассказала вдова Константина Романенко.

Кроме кота Леопольда, Романенко работал также над мультиками "Северная сказка", "Филипок", "Великолепный Гоша", "Раз ковбой, два ковбой", "Бюро находок" и других.

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