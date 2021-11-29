Ушла из жизни весьма знаменитая финская певица Лайла Халме (Laila Halme), представлявшая свою страну на популярном конкурсе песни Евровидение.
О смерти певицы сообщает издание Iltalehti со ссылкой на ее младшего сына, рэпера Юсси Халме.
Финская певица Лайла Халме ушла из жизни на 88-м году. Она была послом Финляндии на "Евровидении" 1963 года, где отдала всю себя сцене и зрителям.
На песенном конкурсе певица Лайла Халме исполнила песню "Muistojeni laulu" (Песня моих воспоминаний).
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Не набрав ни одного балла, вместе с участниками от Швеции, Голландии и Норвегии, Лайла Халме заняла последнее место. Это был первый раз за историю участия Финляндии на Евровидении, когда эта страна занимала последнее место (всего - девять раз).
Лайла Халме родилась в Яакси 4 марта 1934 года. Любовь к музыке ей привил отец. Прорыв наступил после первого же альбома Лайлы Халме в 1960-м году - всех тогда покорил ее знаменитый шлягер "Guitar and the Sea", который останется в памяти многих.
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