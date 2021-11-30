Скончалась актриса кино и ТВ Аида Рубино, дочь большой звезды латиноамериканских комедий Винсенте Рубино и актрисы Зальме Гримальди.
О смерти артистки сообщает Ассоциация актеров Аргентины. Рубино отошла в мир иной на 80-м году жизни.
"Мы сожалеем о смерти актрисы Аиды Рубино. Она работала в кино, на телевидении и в театре. Наши соболезнования вашим близким, обнимаем их в это трудное время", - говорится в сообщении Ассоциации актеров.
Аида Роза Рубино родилась 1 ноября 1942 года в Буэнос-Айресе. На экранах дебютировала еще ребенком - в 48-м. В ее фильмографии такие картины - "Ублюдок", "Мучачо", "Блондинка Мирея", "Сумасшедшие женщины", "Фелипе", немаловажная "мыльная опера" "Селеста" и другие.
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В сети Twiiter многочисленные поклонники актрисы оставляют слова сочуствия и поддержки семье Аиды Рубины: "Мои искренние соболезнования вашим близким. Жизнь - это путешествие, и каждые выходные - новый дебют", "Мои глубочайшие соболезнования", "Удачной поездки, Аида. С Богом".
Напомним, что в Риге скончался Мартиньш Браунс, советский, латвийский композитор и мультиинструменталист.
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Также Politeka писала, что скончался британский актер, телеведущий, сценарист, хореограф, продюсер и чечеточник Лайонел Блэр.