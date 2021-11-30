У него всегда была улыбка на лице

Трагически погиб участник популярных американских телевизионных шоу "Х-Фактор", "Голос" и "У Америки есть талант" — 46-летний Томас Уэллс.

Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на вдову Томаса Джессику. Инцидент произошел в начале ноября, но известно об этом стало только сейчас.

Джессика рассказала, что с певцом-любителем произошел страшный несчастный случай на рабочем месте. На заводе по производству шин в штате Оклахома Томаса затянуло в конвейер.

Томас Уэллс, отец троих детей, был госпитализирован с тяжелыми травмами. Позже его перевезли на вертолете в другую больницу в штате Техас. Однако врачи не смогли спасти жизнь пациента, как ни старались.

Томас начал увлекатся музыкой с раннего детства, научившись играть на разных инструментах, подбирая мелодии по слуху. Также он пел в церковном хоре и коллективе школы в Оклахоме. В основном Томас Уэллс пел гимны и современную музыку.

Его жена вспомнила его, как уникального человека, у которого всегда была улыбка на лице и который пытался рассмешить людей.

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