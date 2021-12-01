Актер мыльных опер Лоренцо Ламас рассказал о смерти своей матери, актрисы Арлин Кэрол Дал, которая была звездой фильма "Путешествие к центру Земли".
Об этом сын артистки рассказал на своей странице в Facebook. Актриса Арлин Кэрол Дал скончалась в Нью-Йорке в 96 лет.
"Я буду помнить ее смех, ее радость, ее достоинство, с которыми она проходила все испытания. Она никогда ни про кого не говорила плохих слов. Ее способность прощать иногда поражала меня. Она действительно была силой природы, и когда мы особенно сблизились, я все больше опирался на нее как на своего наставника по жизни. Она жила и любила в полную силу", — заявил мужчина.
О том, что стало причиной смерти матери актера, в публикации не указывается.
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Арлин была звездой голливудского кино 1950-х годов. Она снялась в таких фильмах, как "Путешествие к центру Земли", "Оттенок алого", "В тылу врага", "Господство террора", "Три маленьких слова", "Беглецы" и других. Критики высоко оценивали ее актерский талант и восхищались ее красотой: рыжими волосами, белизной кожи и синими глазами.
Напомним, что в Риге скончался Мартиньш Браунс, советский, латвийский композитор и мультиинструменталист.
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