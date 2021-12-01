Легенда, которого видели все

Во Флориде 29 ноября скончался американский актер, каскадер и джазмен Томми Лэйн, который прославился благодаря роли злодея в культовом фильме о "Джеймсе Бонде".

Об этом пишет Variety со ссылкой на дочь артиста. Последние дни Лейн провел в больнице и отошел в мир иной в окруженииврачей и медсестер.

Как рассказала дочь актера Лейла, его последние дни превратились в ад, а причиной смерти Томми Лэйна стала хроническая обструктивная болезнь легких. Он скончался в медицинском центре города Форт-Лодердейл на юго-восточном побережье штата Флорида, США.

У него остались жена Ракель Бастиас-Лейн, семеро детей; пасынок и несколько внуков и правнуков.

Лэйн родился в 1937-м в Майами. На экранах дебютировал в шестидесятых в классическом "Флиппере" - сериале про дружбу детей и дельфина.

Он работал над фильмом "Шафт" (1971) о частном детективе, который борется с гангстером. Среди других кинолент, где появлялся Лейн, комедия "Хлопок прибывает в Гарлем", фильм ужасов "Гянджа и Хесс".

В восьмом фильме "бондиады" под названием "Живи и дай умереть" он сыграл злодея Адама, который преследовал главного героя.

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