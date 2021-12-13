Об этом сообщает издание The Sun. Музыкант, который недавно отметил 25-летие, был обнаружен мертвым в своем номере отеля в городе Нэшвилл.

Отмечено, что никаких видимых травм на теле исполнителя нет. Причины смерти станут известны после проведения вскрытия и всех токсикологических экспертиз. До того момента никаких предположений касательно гибели артиста не выдвинуто. Отмечено лишь, что 25-летний Чарльз Ингаллс отошел во сне.

«Сын, брат, друг, поэт и совершенно гениальный музыкант. Он прожил свою жизнь с чувством волшебства и вдохновения, о котором большинство людей только мечтают. Чарльз, мы любим тебя больше, чем можно описать словами, и не можем дождаться встречи с тобой в раю...» – говорится в сообщении его коллег по группе.

Чарльз Ингаллс был одним их трех участников EDM-коллектива под названием Lab Group и приехал в Нэшвилл, чтобы выступить перед многочисленной публикой на фестивале музыки.

Помимо Lab Group, покойный был также известен по группе Kompass, являясь желанным гостем на фестивалях электронной музыки.

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