9 декабря умерла актриса кино и ТВ Кара Уильямс, номинант премий "Оскар" и "Эмми" - при жизни она славилась не только актерским талантом, но и своей красотой.

О смерти артистки сообщает Deadline со ссылкой на подтверждение от члена семьи. Старлетке "золотого века" Голливуда недавно исполнилось 96 лет.



"Моя мама ушла из жизни. Она была любящей душой, она брала тебя за руку и всегда помогала тебе. Ведь никогда не могла отказать в помощи. Небу досталась еще одна звезда. Покойся с миром", - сказала дочь американской актрисы Жюстин Джагода.

Карьеру начала в сороковых. В 1959-м за роль в криминальной драме Крамера "Не склонившие головы" была номинирована на "Оскар" как лучшая актриса второго плана. На ТВ наибольшую известность получила ролью Глэдис Портер в ситкоме "Пит и Глэдис" (1960-1962), за которую в 1962-м была номинирована на "Эмми".

В 1964-1965 годах на канале CBS актриса получила собственную комедийную программу "Шоу Кары Уильямс". В числе других работ - "Белый бизон", "Жены врачей", "Альфред Хичкок представляет", "Дневной спектакль", "Саспенс" - всего в ее портфолио более полусотни проектов на ТВ.

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